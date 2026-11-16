Nach der Flucht vor einer Verkehrskontrolle ist in Sailauf eine 13-jährige Fußgängerin von einem Mitsubishi erfasst worden und gestorben. Die Mutter und ihr sechsjähriges Kind wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Flucht endet mit mehreren Kollisionen

Am Montagabend gegen 18:45 Uhr geriet ein Mitsubishi an der Anschlussstelle Hösbach ins Visier der Aschaffenburger Verkehrspolizei. An dem Fahrzeug waren entwendete Kennzeichen angebracht. Der 32-jährige Fahrer missachtete die Anhalteversuche der Beamten und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Sailauf.

Die Streife folgte dem Mitsubishi mit entsprechendem Abstand. In Sailauf erweckte der Fahrer an einer Bushaltestelle zunächst den Anschein, anzuhalten. Kurz darauf beschleunigte er jedoch wieder und fuhr weiter in Richtung Ortsmitte. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand überholte er in der Aschaffenburger Straße außerhalb des Blickfelds der Streife einen vorausfahrenden Kia über den Gehweg. Dabei kollidierte der Mitsubishi zunächst mit dem Kia und anschließend mit einem weiteren Audi, in dem sich eine Familie befand.

Die Mutter und ihr sechsjähriges Kind wurden leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Während der Unfallaufnahme fanden Feuerwehrleute hinter einer angrenzenden unbeleuchteten Hecke eine leblose 13-Jährige. Trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen und der Behandlung durch einen Notarzt konnte nur noch ihr Tod festgestellt werden.

Kriminalpolizei ermittelt

Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde die Fußgängerin auf dem Gehweg von dem Mitsubishi erfasst und durch den Aufprall hinter die Hecke geschleudert. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernahm in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg die weiteren Ermittlungen. Ein Gutachter war zur Klärung des genauen Unfallhergangs vor Ort.

Der 32-jährige deutsche Fahrer und sein 34-jähriger deutscher Beifahrer wurden noch am Unfallort vorläufig festgenommen. Beide wurden verletzt und zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Staatsanwaltschaft entscheidet am Folgetag über eine mögliche Vorführung vor dem Amtsgericht. Im Raum stehen der Anfangsverdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und eines Tötungsdelikts.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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