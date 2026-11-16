Ein bislang unbekannter Anrufer gab sich als Arzt aus und brachte einen Rentner aus Neumarkt dazu, Bargeld und Münzen an einen Abholer zu übergeben.

Übergabe an der Haustür

Der Anruf erreichte den Mann am Freitagnachmittag, 13. November 2026. Der Anrufer behauptete, die Tochter sei an Darmkrebs erkrankt. Ein spezielles Medikament könne ihr helfen, dafür seien mehrere tausend Euro nötig.

Gegen 17 Uhr übergab der Rentner an seiner Haustür einen Bargeldbetrag im niedrigen fünfstelligen Bereich sowie Münzen im Wert eines mittleren fünfstelligen Betrags. Der Abholer ging anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Polizei sucht Zeugen

Der unbekannte Mann ist etwa 175 Zentimeter groß und zwischen 30 und 35 Jahre alt. Er hat eine schlanke Statur, kurze blonde Haare und ein europäisches Erscheinungsbild. Zur Tatzeit trug er dunkle Kleidung.

Die Polizei bittet Personen, die gegen 17 Uhr im Bereich der und um die Lährer Straße in Neumarkt verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum Abholer machen können, um Hinweise. Diese nimmt die Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 entgegen.

Polizei warnt vor Betrugsmasche

Die Polizei rät, sich am Telefon nicht unter Druck setzen zu lassen. Ein Arzt fordert niemals Bargeld, Überweisungen oder Wertgegenstände, um eine Behandlung durchzuführen oder ein Medikament zu besorgen. Betroffene sollten sofort auflegen, die offizielle Nummer der Klinik oder Praxis anrufen und niemals Geld oder Wertsachen an Unbekannte übergeben. Im Zweifel kann die Polizei unter 110 verständigt werden.

Die Polizei empfiehlt außerdem, den Telefonbucheintrag löschen zu lassen oder dort zumindest Vorname und Adresse nicht anzugeben. Ein gesundes Misstrauen sei keine Unhöflichkeit.

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