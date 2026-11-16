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Robert Pattinson wird neuer James Bond

Robert Pattinson wird neuer James Bond
Robert Pattinson (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
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Schauspieler Robert Pattinson wird der neue James Bond. Das teilte Amazon MGM Studios am Montag mit.

„James Bond ist eine der legendärsten Figuren der Filmgeschichte, und die Rolle des 007 zu übernehmen, ist die Ehre meines Lebens“, sagte Pattinson. Er sei „zutiefst dankbar“ für das Vertrauen in ihn. „Zu sagen, dass mit dieser Rolle ein Traum wahr wird, wäre eine Untertreibung“, so Pattinson.

Pattinson wird damit nach Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan und zuletzt Daniel Craig erst der siebte Darsteller sein, der Bond in der offiziellen Filmreihe verkörpert.

Steven Knight, der Schöpfer von „Peaky Blinders“, schreibt das Drehbuch für den nächsten Film, Regie führen soll Denis Villeneuve – ein Kinostarttermin steht noch nicht fest.

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