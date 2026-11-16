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Bund sperrt Zugang zu digitalem Bürgerkonto nach Hackerangriff

Bund sperrt Zugang zu digitalem Bürgerkonto nach Hackerangriff
Sitz von BSI und BMI (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
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1 Minuten Lesezeit

Nach einem groß angelegten Hackerangriff auf das digitale Bürgerkonto des Bundes hat die Bundesregierung die Anmeldemöglichkeit für Millionen potenzieller Nutzer gesperrt. Seit Montagvormittag ist der Zugang zur BundID mit Benutzername und Passwort aus Sicherheitsgründen deaktiviert.

Nach aktuellen Erkenntnissen handelt es sich um sogenanntes „Credential Stuffing“, schreibt das „Handelsblatt“ unter Berufung auf „Regierungskreise“. Dabei versuchen Cyberkriminelle, mit gestohlenen Zugangsdaten aus früheren Datenlecks auf verschiedene Webseiten und Internetdienste zuzugreifen. „Das ist ein automatisierter Cyberangriff“, hieß es weiter in Regierungskreisen.

Die Täter testen dabei massenhaft Kombinationen aus E-Mail-Adressen und Passwörtern, die ursprünglich von anderen Webseiten stammen. Das Ziel ist, Konten zu übernehmen, deren Besitzer dieselben Zugangsdaten mehrfach verwenden.

Mehr zum Thema: Hackerangriff auf digitales Bürgerkonto des Bundes

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