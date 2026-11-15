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Vöhringen: Kellerbrand nach gemeldeter Explosion

Vöhringen: Kellerbrand nach gemeldeter Explosion
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Nach einer gemeldeten Explosion ist am Sonntag in einem Wohnhaus in Vöhringen ein Feuer im Keller ausgebrochen. Die Bewohner blieben unverletzt; der Sachschaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt.

Der Feuerwehrleitstelle wurde der Vorfall am 15. November 2026 gegen 12.20 Uhr aus der Tiroler Straße gemeldet. Mehr als 80 Einsatzkräfte aus Vöhringen, Weißenhorn, Illerberg, Illertissen und Neu-Ulm löschten den Brand rasch und verhinderten, dass sich das Feuer auf weitere Teile des Hauses ausbreitete.

Technischer Defekt als mögliche Ursache

Als mögliche Brandursache machten die Ermittler einen technischen Defekt an einem Gerät im Keller aus. Dabei kam es mutmaßlich zum Austritt von Gas. Hinweise auf Brandstiftung lagen nicht vor.

Die Hausbewohner kamen mit dem Schrecken davon und wurden nicht verletzt. Die weitere Bearbeitung des Brandfalls erfolgt durch die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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