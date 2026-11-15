Nürnberg: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoß auf der Fürther Straße in Nürnberg ist ein 31-jähriger Motorradfahrer am Samstagabend schwer verletzt worden. Die Unfallursache ist noch nicht geklärt.

Der Motorradfahrer war am 14. November 2026 gegen 18:50 Uhr mit seiner Ducati im Stadtteil Gostenhof in Richtung Fürth unterwegs, offenbar mit hoher Geschwindigkeit. Zur gleichen Zeit bog ein 21-Jähriger mit seinem Audi A 6 von der Mannertstraße nach links in die Fürther Straße ein. Aus noch ungeklärter Ursache kollidierten die beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer wurde durch den Aufprall zu Boden geschleudert und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt, erlitt jedoch einen Schock.

Fürther Straße bis 22 Uhr gesperrt

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf mehrere Zehntausend Euro. Die Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg nahm die Ermittlungen auf. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Für die Bergungsarbeiten und die Unfallaufnahme blieb die Fürther Straße bis etwa 22 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 6583-1530 bei der Nürnberger Verkehrspolizei zu melden.

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