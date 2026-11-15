Vermischtes

Millionen Adressdaten bei Cyberangriff in Frankreich gestohlen

Millionen Adressdaten bei Cyberangriff in Frankreich gestohlen
Netzwerk-Patchpanel (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
1 Minuten Lesezeit

Ein massiver Cyberangriff hat in Frankreich zur Entwendung von Adressdaten von 22 Millionen Menschen geführt. Französische Medien berichten am Sonntag, dass bei dem Angriff auf Maileva, einer Tochterfirma der französischen Post La Poste, bereits Mitte September Namen, Vornamen und Anschriften der Betroffenen gestohlen. Wer hinter dem Angriff steckt, ist derzeit noch unklar.

Das französische Postunternehmen teilte mit, dass Maileva die französische Datenschutzbehörde CNIL benachrichtigt und Anzeige erstattet habe. Strafrechtliche Ermittlungen seien im Gange. Bankdaten seien bei dem Angriff nicht entwendet worden. Alle betroffenen Unternehmen seien über den Vorfall informiert worden.

Informationen der Fachwebseite Cyberattaque zufolge sind mehrere Tausend Unternehmenskunden betroffen, insbesondere in den Bereichen Sozialwohnungsbau, Gesundheitswesen und öffentliche Dienstleistungen. Ob die gestohlenen Daten nur Menschen in Frankreich betreffen oder auch international, ist bislang nicht bekannt.

- Anzeige -
Drei Tote bei Verkehrsunfall in Baden-Baden
Ehemaliger Stasi-Unterlagenbeauftragter würdigt Wolf Biermann
Lottozahlen vom Samstag (14.11.2026)
Black Friday 2026: Echte Deals erkennen und Fake-Angebote vermeiden
Bahn zieht positive Bilanz nach Alkoholverbot in Bahnhöfen
GETAGGT:
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonDTS Nachrichtenagentur
Die DTS Nachrichtenagentur ist Content-Partner von Presse Augsburg. Über diesen Account werden überregionale Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Sport und weiteren Themenbereichen veröffentlicht.

Folgen Sie uns