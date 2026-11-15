Millionen Adressdaten bei Cyberangriff in Frankreich gestohlen

Ein massiver Cyberangriff hat in Frankreich zur Entwendung von Adressdaten von 22 Millionen Menschen geführt. Französische Medien berichten am Sonntag, dass bei dem Angriff auf Maileva, einer Tochterfirma der französischen Post La Poste, bereits Mitte September Namen, Vornamen und Anschriften der Betroffenen gestohlen. Wer hinter dem Angriff steckt, ist derzeit noch unklar.

Das französische Postunternehmen teilte mit, dass Maileva die französische Datenschutzbehörde CNIL benachrichtigt und Anzeige erstattet habe. Strafrechtliche Ermittlungen seien im Gange. Bankdaten seien bei dem Angriff nicht entwendet worden. Alle betroffenen Unternehmen seien über den Vorfall informiert worden.

Informationen der Fachwebseite Cyberattaque zufolge sind mehrere Tausend Unternehmenskunden betroffen, insbesondere in den Bereichen Sozialwohnungsbau, Gesundheitswesen und öffentliche Dienstleistungen. Ob die gestohlenen Daten nur Menschen in Frankreich betreffen oder auch international, ist bislang nicht bekannt.