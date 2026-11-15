Lichtenfels: Haftbefehl nach Drogenfund bei Verkehrskontrolle

Bei einer Verkehrskontrolle in Lichtenfels haben Polizisten Drogen und Bargeld gefunden. Gegen den 44-jährigen Autofahrer erließ ein Ermittlungsrichter Haftbefehl.

Die Beamten kontrollierten den deutschen Staatsangehörigen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag kurz nach Mitternacht in seinem Daimler-Benz. Dabei stellten sie drogentypische Auffälligkeiten fest. Weil der Verdacht bestand, dass der Mann während der Anhaltung Betäubungsmittel aus dem Fahrzeug geworfen hatte, suchten die Polizisten die Fahrtstrecke erneut ab.

Mehr als 200 Gramm Crystal sichergestellt

Entlang der Strecke fanden die Einsatzkräfte einen Rucksack mit Betäubungsmitteln, Bargeld und einem Ausweisdokument des 44-Jährigen. Auch im Auto stellten sie Drogen sicher. Nach bisherigen Erkenntnissen handelte es sich unter anderem um Crystal, Kokain, Haschisch und Ecstasy. Die sichergestellte Menge Crystal betrug mehr als 200 Gramm.

Zusätzlich stellten die Beamten fest, dass der Mann zwar eine polnische Fahrerlaubnis besitzt, ihm die Fahrerlaubnis in Deutschland jedoch entzogen worden war. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg erließ ein Ermittlungsrichter am Freitag Haftbefehl gegen den 44-Jährigen. Die weiteren Ermittlungen führen die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Coburg.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.