20-Jähriger in Nürnberg bei mutmaßlichem Raubversuch verletzt

Zwei Unbekannte haben am Samstagnachmittag in Nürnberg einen 20-Jährigen angegriffen und dabei offenbar auch mit einer Schreckschusspistole in die Luft geschossen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Raubdelikts.

Angriff in der Insinger Straße

Der 20-jährige Deutsche war am 14. November 2026 kurz nach 16 Uhr zu Fuß in der Insinger Straße im Stadtteil Neuröthenbach unterwegs. Dort sprachen ihn zwei unbekannte Jugendliche oder junge Männer an und forderten Bargeld. Einer der beiden nahm nach Angaben der Polizei eine Pistole aus einer „Gucci-Bauchtasche“ und soll damit mehrfach in die Luft geschossen haben.

Anschließend schlugen die Unbekannten auf den 20-Jährigen ein und flüchteten ohne Beute. Der Mann erlitt leichte Verletzungen und einen Schock.

Polizei sucht Zeugen

Weitere Angaben zur Beschreibung der beiden Tatverdächtigen liegen derzeit nicht vor. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts eines Raubdelikts und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Mehr zum Thema: Nürnberg: 22-Jähriger durch Pfefferspray-Schuss verletzt · Nürnberg-St. Peter: Mann soll Partnerin mit Gabel verletzt haben