Nürnberg-St. Peter: Mann soll Partnerin mit Gabel verletzt haben

Nach einem Streit in einer Wohnung im Nürnberger Stadtteil St. Peter soll ein 34-Jähriger seine 33-jährige Partnerin mit einer Gabel schwer verletzt haben. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen kurze Zeit später am Aufseßplatz fest.

Die Auseinandersetzung begann am Samstagnachmittag (14.11.2026) gegen 16:30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zunächst verbal. Nach Angaben der Polizei entwickelte sich daraus eine handfeste Auseinandersetzung. Dabei soll der Mann auf seine Partnerin eingestochen haben. Anschließend flüchtete er aus der Wohnung.

Die 33-Jährige wurde mit schweren Verletzungen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Sie befindet sich derzeit nicht in akut lebensbedrohlichem Zustand.

Im Rahmen der Fahndung traf eine Streifenbesatzung des Unterstützungskommandos (USK) des Polizeipräsidiums Mittelfranken den Tatverdächtigen kurze Zeit später im Bereich des Aufseßplatzes an und nahm ihn fest. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernahm noch am Samstag die weiteren Ermittlungen.

Gegen den 34-Jährigen wird wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Zudem wurden umfangreiche Spuren gesichert. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth soll der Mann dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt werden.

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