Nürnberg: 22-Jähriger durch Pfefferspray-Schuss verletzt

Bei einem Streit im Nürnberger Stadtteil Gleißbühl ist ein 22-Jähriger durch den Schuss aus einer Pfefferspray-Pistole leicht verletzt worden. Ein 20-jähriger Tatverdächtiger wurde vorläufig festgenommen.

Die beiden Männer gerieten am Samstagabend (14. November 2026) gegen 23:15 Uhr in der Blumenstraße aus bislang ungeklärter Ursache aneinander. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der 20-Jährige eine Pistole gezogen und in Richtung seines 22-jährigen Kontrahenten geschossen haben. Der 20-Jährige fuhr anschließend mit einem Auto davon.

Die Polizei stellte das Fahrzeug kurze Zeit später in der Nürnberger Innenstadt fest und nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest. Dabei wurde auch die verwendete Pfefferspray-Pistole sichergestellt. Gegen den 20-Jährigen wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

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