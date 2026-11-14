Einbruch in Winkelhaid: Wertsachen für Zehntausende gestohlen

Unbekannte sind am Donnerstagvormittag in eine Wohnung in Winkelhaid eingebrochen und haben Wertsachen im Wert von mehreren zehntausend Euro gestohlen.

Die Unbekannten verschafften sich am 12. November 2026 zwischen 07:30 Uhr und 13:30 Uhr zunächst Zugang zu einem Mehrparteienhaus in der Bahnhofstraße. Anschließend öffneten sie gewaltsam eine Wohnungstür und durchsuchten mehrere Schränke. Sie entwendeten Bargeld, Schmuck und weitere Wertgegenstände.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte am Tatort unter anderem eine Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen hat inzwischen die Schwabacher Kriminalpolizei übernommen. Zeugen, denen zur Tatzeit in der Bahnhofstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

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