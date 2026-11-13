Winkelhaid: Unbekannte stehlen Wertsachen für Zehntausende

In Winkelhaid im Landkreis Nürnberger Land sind am Donnerstag (12. November 2026) Wertsachen im Wert von mehreren zehntausend Euro gestohlen worden. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Zwischen 07:30 Uhr und 13:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Personen Zugang zu einem Mehrparteienhaus in der Bahnhofstraße. Anschließend öffneten sie gewaltsam eine Wohnungstür und durchsuchten mehrere Schränke. Sie entwendeten Bargeld, Schmuck und weitere Wertgegenstände.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte am Tatort erste kriminalpolizeiliche Maßnahmen durch und sicherte Spuren. Die weiteren Ermittlungen hat inzwischen die Kriminalpolizei Schwabach übernommen.

Zeugen, denen im genannten Zeitraum in der Bahnhofstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Author Alfred Ingerl Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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