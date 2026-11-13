Oberfranken: Polizei kontrolliert 677 Personen gegen Einbrüche

Bei einer zweiwöchigen länderübergreifenden Schwerpunktaktion gegen die Einbruchskriminalität waren in Oberfranken 112 Polizeibeamte im Einsatz. Sie kontrollierten 677 Personen und 272 Kraftfahrzeuge und stellten 22 Verstöße fest.

Kontrollen in Oberfranken

Zu den festgestellten Verstößen gehörten unter anderem ein Diebstahlsdelikt sowie Straftaten und Ordnungswidrigkeiten nach dem Betäubungsmittelgesetz, dem Waffengesetz, dem Straßenverkehrsgesetz, dem Aufenthaltsgesetz und dem Anti-Doping-Gesetz. Hinzu kamen verschiedene Verkehrsstraftaten und Ordnungswidrigkeiten.

Polizei gibt Tipps zum Einbruchschutz

Einbrecher suchen häufig nach günstigen Gelegenheiten. Besonders in den Nachmittags- und frühen Abendstunden sollten Bewohner aufmerksam sein. Dunkle Häuser und Wohnungen können darauf hindeuten, dass niemand zu Hause ist.

Beim Verlassen des Hauses oder der Wohnung sollten sämtliche Fenster und Türen sorgfältig geschlossen werden. Gekippte Fenster bieten keinen ausreichenden Schutz. Haus- und Wohnungstüren sollten stets abgeschlossen und nicht nur ins Schloss gezogen werden.

Während längerer Abwesenheiten können Zeitschaltuhren für die Beleuchtung und regelmäßige Kontrollen durch Nachbarn einen bewohnten Eindruck vermitteln. Hinweise auf die eigene Abwesenheit sollten nicht in sozialen Netzwerken veröffentlicht werden. Eine ausreichende Außenbeleuchtung, Bewegungsmelder sowie die Sicherung leicht erreichbarer Fenster und Terrassentüren können Einbrüche zusätzlich erschweren.

Wer fremde Personen oder Fahrzeuge in der Nachbarschaft ungewöhnlich findet, sollte sie nicht selbst ansprechen, sondern über den Notruf 110 die Polizei informieren und die Beobachtungen möglichst genau schildern. Die Kriminalpolizei bietet außerdem eine kostenlose Beratung zum Einbruchschutz an.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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Author Alfred Ingerl Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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