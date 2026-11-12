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Wohnungseinbrüche in Augsburg-Hochfeld und Kriegshaber

Wohnungseinbrüche in Augsburg-Hochfeld und Kriegshaber
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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In Augsburg-Hochfeld und Kriegshaber haben bislang unbekannte Täter am Mittwoch in Wohnungen eingebrochen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise.

In Hochfeld verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zwischen 9.15 Uhr und 19.15 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Max-Gutmann-Straße.

In Kriegshaber geschah dies am selben Tag zwischen 7.30 Uhr und 16 Uhr in einer Wohnung in der Sepp-Mastaller-Straße.

Die Kriminalpolizei ermittelt in beiden Fällen wegen Einbruchdiebstahls. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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