Tödliche Schüsse in Dingolfing: Polizei wertet Videos aus

Nach der tödlichen Schussabgabe auf einen 43-Jährigen in Dingolfing arbeitet eine rund 50-köpfige Sonderkommission an der Aufklärung. Die Ermittler werten derzeit etwa 2.000 Stunden Videomaterial mit einem Datenvolumen von mehreren Terabyte aus.

Ermittler prüfen umfangreiches Videomaterial

Die Sonderkommission der Kriminalpolizeiinspektion Landshut wird dabei von Beamten des Bundeskriminalamtes und des Bayerischen Landeskriminalamtes unterstützt. Für eine möglichst lückenlose Rekonstruktion des Tatablaufs werden außerdem das private und das geschäftliche Umfeld des 43-Jährigen intensiv untersucht.

Die Ermittlungen laufen nach der tödlichen Schussabgabe vom Montag, 26. Oktober 2026, weiter. Der Leiter der Kriminalpolizeiinspektion Landshut, Leitender Kriminaldirektor Werner Mendler, hebt die engagierte Arbeit der Sonderkommission sowie die Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft und den unterstützenden Polizeiverbänden hervor.

Polizei sucht Zeugen und Aufnahmen

Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut wiederholt ihren Zeugenaufruf. Gesucht werden Personen, die am 26. Oktober zwischen etwa 10.30 Uhr und 12.45 Uhr im Bereich der Schwedenschanze, der Eppenauerstraße oder der Oberdingolfinger Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Auch sonstige Hinweise zum Tatgeschehen sowie Fotos und Videos, etwa von Mobiltelefonen oder Drohnen, können übermittelt werden.

Aufnahmen können über das eingerichtete Medien-Upload-Portal hochgeladen werden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Landshut unter der Telefonnummer 0871/9252-2222 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Das Hinweistelefon ist rund um die Uhr besetzt.

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