Ingolstadt: Verdächtiger Logistiker von Schockanrufen in Haft

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat einen 30-jährigen Ukrainer festgenommen. Er steht im Verdacht, als sogenannter Logistiker die Abholung von Beute bei möglichen Opfern von Schockanrufen organisiert zu haben.

Ermittlungen führten zu 30-Jährigem

Die Ermittler lokalisierten den Mann am Dienstag in Ingolstadt und nahmen ihn fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ingolstadt wurde er einem Richter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Anschließend wurde der Verdächtige in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Auf die Spur des 30-Jährigen führte ein Fall aus Mitte April. Damals nahm die Polizei einen 40-jährigen ukrainischen Staatsbürger während der Geldabholung bei einer Seniorin fest. Auch gegen ihn wurde Untersuchungshaft angeordnet; er wurde ebenfalls in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Seniorinnen mit Schockanrufen getäuscht

Im Ausgangsfall war eine 78-Jährige in einem Wohnheim von Unbekannten angerufen worden. Die Anrufer behaupteten, eine nahe Angehörige müsse durch die Zahlung einer Kaution vor einer Inhaftierung bewahrt werden. Ein aufmerksamer Mitbewohner bemerkte den Vorfall und verständigte die Polizei. Der bereits vor dem Anwesen wartende Abholer konnte daraufhin festgenommen werden.

Die Kriminalpolizei prüft außerdem einen Zusammenhang mit einem weiteren Fall in Ingolstadt. Dabei wurde eine 68-jährige Frau mit derselben Masche zur Herausgabe von mehr als 9000 Euro bewegt. In beiden Fällen wurde die Kommunikation gezielt auf Russisch geführt, der Muttersprache der Opfer.

Polizei gibt Tipps zum Schutz

Wer sich am Telefon unter Druck gesetzt fühlt oder nicht sicher ist, wer anruft, sollte das Gespräch beenden und den angeblich betroffenen Angehörigen unter der bekannten Nummer selbst kontaktieren. Die Polizei rät außerdem, niemals persönliche oder finanzielle Verhältnisse am Telefon zu besprechen und kein Geld an unbekannte Personen zu übergeben.

Die Polizei fordert niemals Bargeld, Überweisungen oder Wertgegenstände, um Ermittlungen durchzuführen. Sie ruft auch nicht über die Notrufnummer 110 an. Wer unsicher ist, soll die Nummer selbst wählen und nicht die Rückruftaste benutzen. Die Polizei empfiehlt zudem, eine Vertrauensperson hinzuzuziehen und Angehörige über die Betrugsmasche zu informieren.

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