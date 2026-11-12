Quishing in der Oberpfalz: Betrüger zielen auf Bankkunden

In der Oberpfalz versuchen Betrüger mit gefälschten Bankbriefen und QR-Codes, an Online-Banking-Daten zu gelangen und Geld von Konten abzubuchen. Betroffen sind Privatpersonen, Unternehmen, Arztpraxen und andere Einrichtungen.

Die Masche beginnt mit einem täuschend echt gestalteten Schreiben, das angeblich von der Hausbank stammt. Darin wird etwa eine Kontosperrung oder eine dringende Sicherheitsüberprüfung angekündigt. Der enthaltene QR-Code führt zu einer gefälschten Internetseite, die der echten Bankseite oft zum Verwechseln ähnlich sieht. Dort sollen die Empfänger ihre Online-Banking-Zugangsdaten eingeben.

Kurz danach rufen die Täter an und geben sich als Bankmitarbeiter aus. Sie behaupten, der zuvor erhaltene Brief sei eine Fälschung und es werde versucht, einen hohen Betrag vom Konto abzubuchen. Um die angebliche Transaktion zu verhindern, sollen die Betroffenen eine Freigabe in ihrer TAN-App erteilen. Tatsächlich bestätigen sie damit eine von den Tätern veranlasste Überweisung.

Polizei gibt Tipps zum Schutz

Die Polizei warnt vor dem sogenannten Quishing und rät zu besonderer Vorsicht bei QR-Codes sowie telefonischen Aufforderungen vermeintlicher Bankmitarbeiter. QR-Codes aus unerwarteten Schreiben sollten nicht unbedacht gescannt werden. Im Zweifel sollte die Internetseite der Bank direkt über die bekannte Internetadresse aufgerufen werden.

Online-Banking-Zugangsdaten sollten niemals auf einer nicht zweifelsfrei überprüften Internetseite eingegeben werden. Eine TAN-Freigabe sollte nicht erfolgen, nur weil ein vermeintlicher Bankmitarbeiter telefonisch dazu auffordert. Im Zweifel sollte man das Gespräch beenden und die Bank selbst über eine bekannte Telefonnummer kontaktieren – nicht über die Nummer des Anrufers.

In der TAN-App sollten Betrag und Empfänger sorgfältig geprüft werden. Freigegeben werden sollten nur Vorgänge, die man selbst veranlasst hat. Unternehmen, Arztpraxen und andere Einrichtungen sollten ihre Beschäftigten über die Betrugsmasche informieren und klare Regeln für Bankbriefe, Zugangsdaten und TAN-Freigaben festlegen.

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