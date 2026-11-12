Vermischtes

Großrazzia gegen Rockerclub "Gremium MC" in Baden-Württemberg

Großrazzia gegen Rockerclub "Gremium MC" in Baden-Württemberg
Polizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
1 Minuten Lesezeit

Im Rahmen einer Großrazzia ist die Polizei in Baden-Württemberg am Donnerstag gegen die Rockergruppierung “Gremium MC” vorgegangen.

Wie die “Bild” berichtet, hat Landesinnenminister Manuel Hagel (CDU) den Rockerclub verboten. Hunderte schwer bewaffnete Polizisten waren demnach am Morgen im Einsatz, wobei Dutzende Objekte durchsucht wurden. Zur Unterstützung wurden auch Beamte aus anderen Bundesländern hinzugezogen.

Der Gremium MC ist einer der größten in Deutschland vertretenen Motorradclubs. Er hat laut eigenen Aussagen über 80 Chapter in der Bundesrepublik, die meisten davon in Baden-Württemberg. In den vergangenen Jahren wurden zahlreiche Ermittlungsverfahren gegen Mitglieder des Gremium MC geführt, darunter auch Verfahren wegen organisierter Kriminalität.

- Anzeige -
Frauen pflegen häufiger Angehörige als Männer
Quishing in der Oberpfalz: Betrüger zielen auf Bankkunden
Barmer erwartet Einführung von Abnehmspritzen als Kassenleistung
Reparatur von Reichstag-Fahnenmast dauert bis Mitte Dezember
Grüne kritisieren Priens Unterhaltsvorschuss-Pläne
GETAGGT:
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonDTS Nachrichtenagentur
Die DTS Nachrichtenagentur ist Content-Partner von Presse Augsburg. Über diesen Account werden überregionale Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Sport und weiteren Themenbereichen veröffentlicht.

Folgen Sie uns