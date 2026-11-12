Großrazzia gegen Rockerclub "Gremium MC" in Baden-Württemberg

Im Rahmen einer Großrazzia ist die Polizei in Baden-Württemberg am Donnerstag gegen die Rockergruppierung “Gremium MC” vorgegangen.

Wie die “Bild” berichtet, hat Landesinnenminister Manuel Hagel (CDU) den Rockerclub verboten. Hunderte schwer bewaffnete Polizisten waren demnach am Morgen im Einsatz, wobei Dutzende Objekte durchsucht wurden. Zur Unterstützung wurden auch Beamte aus anderen Bundesländern hinzugezogen.

Der Gremium MC ist einer der größten in Deutschland vertretenen Motorradclubs. Er hat laut eigenen Aussagen über 80 Chapter in der Bundesrepublik, die meisten davon in Baden-Württemberg. In den vergangenen Jahren wurden zahlreiche Ermittlungsverfahren gegen Mitglieder des Gremium MC geführt, darunter auch Verfahren wegen organisierter Kriminalität.