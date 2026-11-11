Reparatur von Reichstag-Fahnenmast dauert bis Mitte Dezember

Die Beschädigung des Fahnenmastes vor dem Reichstag durch eine Kletteraktion eines Palästinensersympathisanten ist größer als bisher angenommen. Wie die „Bild“ berichtet, wird die Reparatur mindestens bis Mitte Dezember dauern.

Ein Sprecher der Bundestagsverwaltung sagte der Zeitung, die innenliegende Technik des Fahnenmastes sei am Sonntag sehr stark beschädigt worden. Die Instandsetzung werde voraussichtlich mehrere Wochen benötigen. Erst nach Abschluss der Arbeiten könne man den Schadenswert beziffern. Momentan sei die Einheitsflagge nur provisorisch befestigt.

Der Sprecher erklärte, Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) sei es wichtig gewesen, dass die Flagge der Einheit wieder schnell – und vor allem noch am 9. November – vor dem Deutschen Bundestag weht.