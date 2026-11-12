Einbrecher stehlen Bargeld aus Regensburger Wohnung

Unbekannte sind am 10. November in eine Wohnung im Regensburger Stadtteil Galgenberg eingebrochen und haben Bargeld im niedrigen vierstelligen Eurobereich gestohlen.

Die Täter verschafften sich zwischen 7.30 Uhr und 13.30 Uhr gewaltsam Zugang zu der Wohnung in einem Mehrparteienhaus an der Otto-Hahn-Straße. Am Tatort wurde eine umfangreiche Spurensicherung durchgeführt.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Otto-Hahn-Straße beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden.

Polizei gibt Tipps zum Einbruchsschutz

Beim Verlassen der Wohnung sollten alle Fenster und Türen geschlossen werden. Die Wohnungstür sollte immer zweimal abgeschlossen werden. Auch gekippte Fenster müssen vollständig verschlossen sein, da sie für Einbrecher leicht zu öffnen sind.

Rollläden sollten nur nachts geschlossen werden, da sie tagsüber auf die Abwesenheit der Bewohner hindeuten können.

Hinweise auf eine Abwesenheit sollten nicht in sozialen Netzwerken oder auf dem Anrufbeantworter veröffentlicht werden.

Bei längerer Abwesenheit sollte ein Nachbar oder Bekannter regelmäßig den Briefkasten leeren.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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