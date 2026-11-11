Nürnberg überwacht Spittlertorzwinger vorübergehend per Video

Am Spittlertorzwinger in Nürnberg ist seit dem 11. November 2026 eine temporäre Videoüberwachung in Betrieb.

Die Polizei reagiert damit auf gestiegene Deliktszahlen und will verhindern, dass sich dort ein neuer Kriminalitätsschwerpunkt verfestigt.

Nach der fortlaufenden Analyse der Sicherheitslage häufen sich seit Frühjahr 2026 insbesondere Betäubungsmitteldelikte im Stadtgraben zwischen Plärrer und Färbertor. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte hat deshalb bereits mit verstärkten Kontrollen reagiert. Die Videoüberwachung soll diese Maßnahmen nun ergänzen.

Polizei setzt auf frühzeitige Erkennung

Mit der Überwachung sollen Sicherheitsstörungen rund um die Uhr frühzeitig erkannt werden. Dadurch will die Polizei schneller und gezielter einschreiten. Eine temporäre Videoüberwachung gibt es in Nürnberg bereits im Celtispark und am Aufseßplatz.

Polizeipräsident Gernot Rochholz erklärte, die Erfahrungen in der Südstadt hätten gezeigt, dass die Videoüberwachung rund um die Uhr Präsenz vermittle. Die Maßnahme ist Teil des Konzepts „BAYERN. 360° SICHERHEIT.“

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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