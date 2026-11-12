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Demokraten gewinnen weiteren Senatssitz in Mississippi

Demokraten gewinnen weiteren Senatssitz in Mississippi
Kapitol (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
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Der Vorsprung der Demokraten im US-Senat wächst weiter. Mehr als eine Woche nach der Wahl steht fest, dass Scott Colom die Senatswahl in Mississippi gewonnen und damit den Sitz von Cindy Hyde-Smith von den Republikanern erobert hat. Colom wird der erste schwarze Senator des Bundesstaates seit der Reconstruction sein.

Colom führte seinen Wahlkampf mit einem Fokus auf Lebenshaltungskosten und Gesundheitsfragen. Unterstützung erhielt er von prominenten Persönlichkeiten wie dem ehemaligen Präsidenten Bill Clinton und der ehemaligen Vizepräsidentin Kamala Harris, die ihn in den letzten Wochen vor dem Wahltag auf dem Wahlkampfweg begleiteten.

Im Senat kommen die Demokraten jetzt auf mindestens 55 Sitze, die Republikaner haben nur noch 44. Offen ist noch der Ausgang der Wahl in Alaska, wo derzeit nach Auszählung von 86 Prozent der Stimmen die der Herausforderin Mary Peltola von den Demokraten knapp vorn liegt.

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