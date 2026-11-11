Rund 500 Gramm Kokain bei Kontrolle auf A3 sichergestellt

Bei einer Kontrolle auf der Autobahn 3 bei Passau haben Beamte der Bundespolizei rund 500 Gramm Kokain in einem Audi entdeckt und sichergestellt.

Die Beamten überprüften das Fahrzeug am Dienstag, 10. November 2026, gegen 20.45 Uhr. Im Bereich des Armaturenbretts stellten sie Unregelmäßigkeiten fest. Bei der genaueren Untersuchung fanden sie ein Schmuggelversteck mit einem in Frischhaltefolie eingewickelten Paket. Die Untersuchung ergab, dass sich darin rund 500 Gramm Kokain befanden.

In dem Audi saßen ein 33-jähriger Deutscher und ein 37-jähriger Ungar. Beide wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Passau führt die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln.

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