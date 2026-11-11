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Rund 500 Gramm Kokain bei Kontrolle auf A3 sichergestellt

Rund 500 Gramm Kokain bei Kontrolle auf A3 sichergestellt
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Bei einer Kontrolle auf der Autobahn 3 bei Passau haben Beamte der Bundespolizei rund 500 Gramm Kokain in einem Audi entdeckt und sichergestellt.

Die Beamten überprüften das Fahrzeug am Dienstag, 10. November 2026, gegen 20.45 Uhr. Im Bereich des Armaturenbretts stellten sie Unregelmäßigkeiten fest. Bei der genaueren Untersuchung fanden sie ein Schmuggelversteck mit einem in Frischhaltefolie eingewickelten Paket. Die Untersuchung ergab, dass sich darin rund 500 Gramm Kokain befanden.

In dem Audi saßen ein 33-jähriger Deutscher und ein 37-jähriger Ungar. Beide wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Passau führt die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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