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Grüne wollen Dunkelfeldstudie zu Übergriffen bei der Polizei

Grüne wollen Dunkelfeldstudie zu Übergriffen bei der Polizei
Polizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
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Die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Bundestagsfraktion, Irene Mihalic, fordert nach Vorstellung der Studie über sexuelle Übergriffe in der Bundeswehr auch eine Studie über Sexismus in der Polizei.

Mit dem Polizeibeauftragten habe man eine wichtige unabhängige Stelle geschaffen, die gerade auch in Fällen von Sexismus und sexualisierter Gewalt wichtige Arbeit leiste, sagte sie dem “Redaktionsnetzwerk Deutschland” (Donnerstagausgaben). Der letzte Bericht des Polizeibeauftragten habe gezeigt, wie viele Fälle es auch bei der Bundespolizei und dem Bundeskriminalamt gebe.

Mihalic, die selbst lange als Polizistin gearbeitet hat, fügte hinzu, es sei jedoch weiterhin von einem hohen Dunkelfeld auszugehen. Eine Dunkelfeldstudie zu Sexismus in den Polizeien des Bundes wäre daher ebenfalls wünschenswert, auch um Prävention und Schutz von Betroffenen zu verbessern. Gerade auch in noch immer von Männern dominierten Sicherheitsbehörden müssten Frauen wissen, dass Grenzüberschreitungen nicht geduldet und sie konsequent geschützt und gestärkt würden.

Der Polizeibeauftragte des Bundes, Uli Grötsch, hatte mehrfach erklärt, dass Sexismus bei der Polizei ein Problem sei. Das sei gleich zu Beginn seiner Amtszeit klar geworden.

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