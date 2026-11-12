Einbruch in Regensburg: Bargeld im vierstelligen Bereich

Unbekannte sind am 10. November 2026 in eine Wohnung im Regensburger Stadtteil Galgenberg eingebrochen und haben Bargeld im niedrigen vierstelligen Eurobereich entwendet.

Der Einbruch ereignete sich zwischen 7.30 Uhr und 13.30 Uhr in einem Mehrparteienhaus an der Otto-Hahn-Straße. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der Wohnung. Die Kriminalpolizei Regensburg führte vor Ort eine umfangreiche Spurensicherung durch und hat die Ermittlungen übernommen.

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Die Ermittler bitten um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich der Otto-Hahn-Straße beobachtet wurden. Auch andere sachdienliche Beobachtungen können für die Ermittlungen wichtig sein.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 entgegen. Zum Schutz vor Einbrüchen rät die Polizei, beim Verlassen des Hauses alle Fenster und Türen zu schließen und die Wohnungstür zweimal abzuschließen. Gekippte Fenster sollten vollständig verschlossen werden. Rollläden sollten tagsüber nicht geschlossen bleiben, um keine Abwesenheit zu signalisieren. Bei längerer Abwesenheit empfiehlt sich außerdem, den Briefkasten regelmäßig von Nachbarn oder Bekannten leeren zu lassen und keine Hinweise auf die Abwesenheit in sozialen Netzwerken oder auf dem Anrufbeantworter zu hinterlassen.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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