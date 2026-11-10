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Einbruch in Wohnhaus in Augsburg-Pfersee: Polizei sucht Zeugen

Einbruch in Wohnhaus in Augsburg-Pfersee: Polizei sucht Zeugen
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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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In Augsburg-Pfersee sind ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus eingedrungen und haben Bargeld sowie Wertgegenstände gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Einbruch ereignete sich zwischen Mittwoch, 4. November, 12 Uhr, und Montag, 9. November, 11.45 Uhr, in der Hugo-Wolf-Straße. Neben dem Diebstahl entstand auch Sachschaden. Wie hoch der Beuteschaden ist, wird derzeit noch geklärt.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls gegen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle bietet außerdem kostenlose, unverbindliche und seriöse Beratungstermine bei Bürgerinnen und Bürgern zu Hause an. Termine können unter 0821/323-3770 vereinbart werden.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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