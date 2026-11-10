Schwere Verletzte, Trickdiebstähle und Einbrüche in München

Eine Sozia wurde bei einem Unfall schwer verletzt. Außerdem berichtet die Münchner Polizei von Trickdiebstählen durch falsche Handwerker, drei Einbrüchen sowie weiteren Ermittlungen.

Der Unfall ereignete sich am Montag, 9. November 2026, gegen 9.20 Uhr in der Linkstraße im Stadtteil Feldmoching-Hasenbergl. Eine 43-jährige Autofahrerin war dort mit ihrem Fiat entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs. Die Einbahnstraße darf nur in Richtung Dülferstraße befahren werden.

Ein 34-jähriger Fahrer befuhr die Straße mit einem Kleinkraftrad ordnungsgemäß. Als er den entgegenkommenden Pkw bemerkte, leitete er eine Gefahrenbremsung ein. Das Kleinkraftrad stürzte, die 34-jährige Sozia wurde schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand leichter Sachschaden. Die Verkehrspolizei ermittelt.

Trickdiebstähle durch falsche Handwerker

In Unterhaching und Pasing traten am Montag zudem unbekannte Täter als Handwerker auf. In Unterhaching klingelten gegen 9.40 Uhr zwei Männer bei einem über 70-jährigen Bewohner und boten an, dessen Dachrinne zu reparieren. Während eines Gesprächs über eine angeblich deutlich teurere Reparatur lenkte einer der Männer den Senior ab, während der andere in das Obergeschoss ging. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurden Wertgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Die Männer flüchteten mit einem blauen Pkw.

Beide Täter wurden als etwa 35 Jahre alt, rund 1,80 Meter groß und mit schwarzem Bart beschrieben. Sie sprachen gebrochen Deutsch. Einer trug blaue Arbeitskleidung. Die Polizei beschrieb ihr Erscheinungsbild als vermutlich osteuropäisch.

Zwischen 11 und 12 Uhr erschienen in Pasing drei weitere Unbekannte bei einer über 70-jährigen Frau. Sie gaben ebenfalls vor, Handwerker zu sein und eine Dachrinne austauschen zu wollen. Nachdem die Arbeiten beendet waren, gingen alle Beteiligten zur Besprechung der Bezahlung ins Haus. Einer der Männer durchsuchte einen Schrank, fand nach aktuellem Stand jedoch keine Beute. Die Täter verließen das Haus anschließend ohne Wertgegenstände. Eine konkrete Beschreibung liegt in diesem Fall nicht vor.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zu Beobachtungen im Bereich der Paul-Gerhardt-Allee, Kaspar-Kerll-Straße und Radeckestraße in Pasing sowie am Finsinger Weg, in der Queristraße und der Ludwig-Thoma-Straße in Unterhaching. Hinweise nimmt das Kommissariat 55 unter 089 2910-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Die Polizei rät insbesondere älteren Menschen, unbekannte Handwerker nicht ohne vorherige Überprüfung durch Hausverwaltung, Hausmeister oder Stadtwerke in die Wohnung zu lassen.

Drei Einbrüche in Solln

Am Montag, 9. November 2026, wurden in Solln drei Einbruchsdiebstähle bekannt. In einem Mehrfamilienhaus meldete ein Bewohner gegen 18.25 Uhr, dass ein unbekannter Mann aus seiner Wohnung im ersten Obergeschoss über den Balkon geflüchtet sei. Der Täter war nach aktuellem Ermittlungsstand über die Balkontür eingedrungen und hatte Schmuck von geringem Wert gestohlen. Die Fahndung mit Diensthund und Polizeidrohne blieb erfolglos.

Im selben Gebäude wurde eine weitere Wohnung im Erdgeschoss über ein Küchenfenster aufgebrochen. Dabei wurden Wertgegenstände aus mehreren Räumen gestohlen. Nach Einschätzung der Ermittler könnte es sich um denselben Täter handeln. Beschrieben wird er als schlank, vollständig schwarz gekleidet und mit Sturmhaube.

In einem nahe gelegenen Reihenhaus wurde gegen 20 Uhr eine eingeschlagene Terrassentür festgestellt. Der unbekannte Täter durchsuchte zwischen 16.30 und 20 Uhr mehrere Räume und entwendete Schmuck im vierstelligen Wert. Ob ein Zusammenhang mit den beiden anderen Einbrüchen besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise zu den ersten beiden Fällen nimmt die Polizei für die Bereiche Geigenbergerstraße, Uhdestraße, Vorhoelzerstraße und Baumeisterstraße entgegen. Zum dritten Fall werden Beobachtungen rund um Littmannstraße, Sörgelstraße, Heilmaierstraße und Herterichstraße gesucht. Das Kommissariat 53 bittet Anwohner außerdem, vorhandene Kameraaufzeichnungen aus dem Tatzeitraum zu prüfen. Hinweise sind unter 089 2910-0 möglich.

Politische Schmierereien und Ermittlungen nach Ausrufen

An mehreren Parkbänken im Bereich Thalkirchen-Untersendling wurden politische Schmierereien angebracht. Der genaue Zeitraum ist nicht bekannt, ebenso wenig, wer dafür verantwortlich ist. Mitglieder der Sicherheitswacht stellten die Beschädigungen fest. Der Sachschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich. Das Kommissariat 43 hat die Ermittlungen übernommen.

In der Münchner Altstadt nahm die Polizei am Samstag, 7. November 2026, gegen 20 Uhr einen 50-jährigen Deutschen mit Wohnsitz in München vorläufig fest. Ihm wird vorgeworfen, in der stark frequentierten Innenstadt lautstark volksverhetzende Äußerungen gerufen zu haben. Zwei Passanten hatten dies wahrgenommen und den Polizeinotruf verständigt. Wegen auffälligen Verhaltens wurde der Mann anschließend in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Volksverhetzung eingeleitet.

Infostände zu Online-Anlagebetrug

Am Mittwoch, 11. November 2026, informiert die Münchner Polizei an mehreren Infoständen über die Gefahren des Online-Anlagebetrugs. Bürgerinnen und Bürger können sich kostenlos beraten lassen und Informationsmaterial erhalten.

Hauptbahnhof, Zwischengeschoss der S-Bahn: 10 bis 13 Uhr

Mangfallplatz in Giesing während des Wochenmarkts: 14 bis 17 Uhr

Residenzstraße in der Altstadt auf Höhe des Franziskaners: 14 bis 17 Uhr

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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