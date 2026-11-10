Polizeibericht Augsburg und Region vom 10. November 2026

Die Polizei berichtet über aktuelle Vorfälle aus Augsburg und der Region.

Polizei ermittelt nach Brandstiftung

— In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Augsburg — Lechhausen – Am Sonntag (08.11.2026) gegen 00.30 Uhr kam es in der Zusamstraße zu einem Brand. Ein 37-jähriger Mann setzte ein Firmenfahrzeug in Brand. Dabei entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Auch ein weiteres Fahrzeug sowie ein Baum wurden durch die Brandentwicklung beschädigt. Zudem wurde eine Baustellenbarke angeschmort. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Sachschaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der Tatverdächtige bereits am Sonntag (08.11.2026) einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen vorsätzlicher Brandstiftung und setzte diesen in Vollzug. Der 37-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung gegen den 37-Jährigen. Der 37-jährige Mann besitzt die slowakische Staatsangehörigkeit.

Polizei ermittelt nach Drogenfahrt

Innenstadt – Am Montag (09.11.2026) war ein 21-jähriger Mann am Rathausplatz mit einem E-Scooter unter dem Einfluss von Drogen unterwegs. Gegen 20.15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten fest. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis und Kokain. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und entließen den Mann anschließend. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 21-jährigen Mann. Der 21-jährige Mann hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

Polizei ermittelt nach Schockanrufen

Augsburg – Am Montag (09.11.2026) kam es zu mehreren Schockanrufen. Gegen 09.30 Uhr riefen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine 83-jährige Frau an. Eine Anruferin gab sich als Kriminalpolizistin aus. Sie behauptete, eine Täterbande sei festgenommen worden und die Frau stehe auf einer Gefährdungsliste. Anschließend fragte sie nach Bargeld, Gold und weiteren Wertgegenständen. Die Frau verhielt sich absolut richtig, übergab nichts und gab keine Informationen preis. Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs gegen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen. Im Zeitraum von 11.45 Uhr bis 13.45 Uhr rief ein bislang unbekannter Täter eine 86- jährige Frau in Bergheim an. Der Mann gab sich als Polizeibeamter aus und behauptete, dass es in der Nachbarschaft Einbrüche gegeben habe. Anschließend fragte er nach Wertgegenständen. Die Frau rief ihre Tochter an. Diese warnte sie vor dem Betrugsversuch. Die Frau übergab nichts und verhielt sich absolut richtig. Es entstand kein Vermögensschaden. Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs gegen einen bislang unbekannten Täter. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323- 3821 entgegen. Gegen 17.30 Uhr täuschten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine 77-jährige Frau in Oberhausen am Telefon. Eine bislang unbekannte Person gab sich als Tochter der Frau aus und behauptete, einen schweren Verkehrsunfall verursacht zu haben. Eine weitere unbekannte Person forderte die Frau zur Zahlung auf. Ein bislang unbekannter Mann holte schließlich Bargeld im hohen vierstelligen Bereich im Hausflur ab. Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs gegen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen. Die Polizei gibt folgende Tipps, um sich vor derartigen Betrügern zu schützen: • Die Polizei fordert niemals Wertgegenstände von Ihnen. • Legen Sie am besten auf, wenn Sie unsicher sind oder sich unter Druck gesetzt fühlen. • Rufen Sie Ihre Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer an. • Sprechen Sie am Telefon niemals über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. • Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen! • Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei! Weitere Tipps und Informationen finden Sie unter folgendem Link: • https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-durch- schockanrufe/ • https://www.polizei.bayern.de/nmmo

Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

Lechhausen – Im Zeitraum von Sonntag (08.11.2026), 20.00 Uhr, bis Montag (09.11.2026), 05.15 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein E-Bike der Marke Cube in der Feuerhausstraße. Der Beuteschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Falls des Diebstahls gegen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter. Die bislang unbekannten Täter haben eine bislang unbekannte Staatsangehörigkeit. Der 33-jährige Mann hat die deutsche Staatsangehörigkeit. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch

Pfersee – Im Zeitraum von Mittwoch (04.11.2026), 12.00 Uhr, bis Montag (09.11.2026), 11.45 Uhr, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Hugo-Wolf-Straße ein. Die Täter entwendeten Bargeld und Wertgegenstände. Der Beuteschaden wird derzeit abgeklärt. Zudem entstand ein Sachschaden. Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Falls des Diebstahls gegen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323- 3821 entgegen. Die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle kommt zu kostenlosen Beratungsterminen zu Ihnen nach Hause. Kostenlos. Unverbindlich. Seriös. Dabei werden Ihnen Lösungen angeboten, die das Risiko Opfer eines Einbruchs zu werden, minimieren können. Termine erhalten sie unkompliziert unter 0821/323-3770.

Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Augsburg / B 17 – Am Montag (09.11.2026) kam es gegen 19.15 Uhr auf der B 17 in Richtung Süden zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos. Zwischen den Anschlussstellen Kobelweg und Bürgermeister-Ackermann-Straße wechselte ein bislang unbekanntes kleineres Auto auf die linke Spur und fuhr dabei knapp vor einen schwarzen Mini Cooper. Die 22-jährige Fahrerin musste ausweichen und kollidierte dabei mit einem weißen Audi. Der 20-jährige Fahrer des Audi und die 22-jährige Fahrerin blieben unverletzt. Das unbekannte Auto fuhr anschließend weiter. Eine Fahrspur war etwa eine Stunde gesperrt. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den Fahrer des bislang unbekannten Autos. Der 20-jährige Mann und die 22-jährige Frau haben die deutsche Staatsangehörigkeit. Hinweise nimmt die Autobahnpolizeistation Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1910 entgegen.

Polizeimeldungen aus den Landkreisen Augsburg, Aichach Friedberg, Dillingen u. Donau-Ries

Kriminalpolizei ermittelt nach Brand

Wemding – Am Montag (09.11.2026) gerieten ein Stadel und das Dach eines angrenzenden Pensionsgebäudes in der Wallfahrtstraße in Brand. Gegen 22.00 Uhr brach das Feuer im Stadel aus und griff auf das angrenzende Gebäude über. Die Bewohner konnten sich selbst ins Freie retten. Ein 70-jähriger Mann erlitt einen Schock. Ein 63-jähriger Mann musste wegen gesundheitlicher Beschwerden in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden liegt nach derzeitigen Angaben im mittleren sechsstelligen Bereich. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei Dillingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Kriminalpolizei ermittelt nach Brand in Lagerhalle

Holzheim – Am Dienstag (10.11.2026) geriet gegen 00.30 Uhr eine Lagerhalle an einem Sägewerk im Lehmühlenweg in Brand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Halle bereits vollständig in Flammen. Sie stürzte im weiteren Verlauf ein und wurde vollständig zerstört. Der Sachschaden liegt nach derzeitigen Angaben im niedrigen sechsstelligen Bereich. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei Dillingen hat vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Dillingen – Am Samstag (07.11.2026) gegen 14.15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife einen 27-jährigen E-Scooter-Fahrer im Stadtgebiet. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten sowie Alkoholgeruch bei dem 27-Jährigen fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,6 Promille. Zudem stellten die Polizisten fest, dass gegen den Mann ein Fahrverbot bestand. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 27-Jährigen. Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Fahrens trotz Fahrverbot sowie der Verstöße gegen das StVG gegen den 27-Jährigen. Der 27-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.