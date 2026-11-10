Augsburg-Lechhausen: 37-Jähriger nach Brand in Haft

Nach dem Brand eines Firmenfahrzeugs in Augsburg-Lechhausen sitzt ein 37-jähriger Tatverdächtiger in Haft.

Das Feuer brach am Sonntag, 8. November 2026, gegen 0.30 Uhr in der Zusamstraße aus. Nach den bisherigen Ermittlungen setzte der Mann ein Firmenfahrzeug in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Der Sachschaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich. Durch die Brandentwicklung wurden außerdem ein weiteres Fahrzeug und ein Baum beschädigt; eine Baustellenbarke wurde angeschmort.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 37-Jährige noch am Sonntag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen vorsätzlicher Brandstiftung und setzte ihn in Vollzug. Der Mann befindet sich in einer Justizvollzugsanstalt. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen Brandstiftung. Der Tatverdächtige besitzt die slowakische Staatsangehörigkeit.

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