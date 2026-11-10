Unbekannte stehlen Cube-E-Bike in Augsburg-Lechhausen

In der Feuerhausstraße ist über Nacht ein Cube-E-Bike im niedrigen vierstelligen Wert gestohlen worden.

Die Tat ereignete sich zwischen Sonntag, 8. November 2026, 20 Uhr, und Montag, 9. November 2026, 5.15 Uhr. Als Tatort nennt die Polizei die Feuerhausstraße in Augsburg-Lechhausen.

Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls gegen einen oder mehrere bislang unbekannte Täter. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

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