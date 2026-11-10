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Unbekannte stehlen Cube-E-Bike in Augsburg-Lechhausen

Unbekannte stehlen Cube-E-Bike in Augsburg-Lechhausen
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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In der Feuerhausstraße ist über Nacht ein Cube-E-Bike im niedrigen vierstelligen Wert gestohlen worden.

Die Tat ereignete sich zwischen Sonntag, 8. November 2026, 20 Uhr, und Montag, 9. November 2026, 5.15 Uhr. Als Tatort nennt die Polizei die Feuerhausstraße in Augsburg-Lechhausen.

Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls gegen einen oder mehrere bislang unbekannte Täter. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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