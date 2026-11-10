Forsa: Frauen sorgen sich häufiger vor Krieg als Männer

Frauen in Deutschland sorgen sich laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa deutlich häufiger als Männer darum, dass das Land in einen Krieg hineingezogen werden könnte. 68 Prozent der Frauen bereitet dies große oder sehr große Sorgen, bei den Männern sind es 47 Prozent, berichten die Sender RTL und ntv, für deren “Trendbarometer” am 22. und 23. Oktober insgesamt 1.009 Personen befragt wurden.

Auch bei den meisten anderen abgefragten Themen äußern Frauen häufiger große Sorgen. Die Befragten waren anhand einer Liste von 16 Themen und Entwicklungen in der Gesellschaft gebeten worden anzugeben, ob ihnen diese Aspekte beziehungsweise Entwicklungen sehr große, große, weniger große oder keine Sorgen bereiten.

In kleinen Gemeinden stehen dagegen Sorgen um die medizinische Versorgung und finanzielle Belastungen stärker im Vordergrund als in größeren Orten. In Gemeinden mit weniger als 5.000 Einwohnern machen sich jeweils 84 Prozent große oder sehr große Sorgen über eine Verschlechterung der Gesundheitsversorgung und weiter steigende Steuern und Abgaben. In den übrigen Ortsgrößenklassen liegen die Anteile bei 72 bis 78 Prozent beziehungsweise 74 bis 77 Prozent.

Auch die Befürchtung, dass der Wohlstand insgesamt in Gefahr sei, ist in den kleinsten Gemeinden stärker verbreitet. Dort äußern 79 Prozent große oder sehr große Sorgen. In Großstädten ab 100.000 Einwohnern sind es jeweils 66 Prozent.