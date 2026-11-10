Mindestens zwölf Tote bei Massenkarambolagen in Bulgarien

Bei zwei Massenkarambolagen auf der Autobahn “Trakia” im Süden Bulgariens sind am Dienstag mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Wie mehrere bulgarische Medien übereinstimmend berichten, sollen etwa 70 Fahrzeuge beschädigt und etwa 50 Personen verletzt worden sein.

Laut Gesundheitsministerin Katja Iwkova starben zehn der Opfer noch am Unfallort, zwei weitere später im Krankenhaus. Der genaue Zustand der Verletzten war zunächst unklar. Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Auch ein Militärtransportflugzeug wurde zur Unterstützung eingesetzt.

Die Unfälle hatten sich am frühen Morgen kurz nacheinander ereignet. Offenbar war plötzlich dichter Nebel aufgezogen, die rutschige Fahrbahn erschwerte zudem die Bedingungen.