Toter in Elbphilharmonie entdeckt

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen nach den Schüssen in der Hafencity in Hamburg ist in der Elbphilharmonie offenbar eine Leiche gefunden worden. Es handele sich wohl um den Schützen, der zuvor das Feuer auf einen Mann und eine Frau eröffnet hatte, berichtet die “Bild”. Die Elbphilharmonie war für den SEK-Einsatz geräumt worden.

Die Polizei prüft zudem eine Verbindung nach Baden-Württemberg. Wie der SWR berichtet, sollen in einer Wohnung in der Gemeinde Eningen unter Achalm im Kreis Reutlingen am Dienstag zwei Leichen gefunden worden sein. Demnach könnte es einen Zusammenhang der Taten geben.

Bei dem Vorfall nahe der Elbphilharmonie waren laut Polizei zwei Menschen bei der Schussabgabe verletzt worden. Es soll Hinweise geben, dass die Hintergründe der Tat “im familiären Bereich” liegen. Eine konkrete Gefahrenlage für die Bevölkerung soll es nicht gegeben haben. Eine Mordkommission wurde eingerichtet.

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