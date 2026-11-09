1. Bundesliga: Hoffenheim gewinnt gegen Schalke

Zum Abschluss des 9. Spieltags der 1. Fußball-Bundesliga hat die TSG 1899 Hoffenheim gegen den FC Schalke 04 mit 2:1 gewonnen.

In der 10. Minute erzielte Fisnik Asllani das Führungstor für die Gastgeber. Schalkes Torhüters Loris Karius hatte das Leder zu seinem Teamkollegen El-Faouzi gepasst, der daraufhin sofort einen Rückpass zurück zu Karius spielte. Anschließend unterlief dem Schalke-Keeper ein folgenschwerer Fehler, als er das Leder nach vorne schlagen wollte, aber dabei den anstürmenden Asllani traf, der den Klärungsversuch mit seinem Fuß abblockte und dabei ins Tor traf.

In der 26. Minute baute Tim Lemperle die Hoffenheimer Führung weiter aus, nachdem er sich nach einem Pass von Asllani frei vor Karius wiederfand und sicher vollendete.

In der 81. Minute erzielte Junior Adamu noch den Anschlusstreffer für Schalke. Nach einem Eckball von der rechten Seite stieg Schalke-Stürmer Edin Dzeko hoch, aber er scheiterte zunächst an Hoffenheims Torwart Oliver Baumann, doch Adamu nutzte den Abpraller und vollendete per Abstauber.

Durch den Sieg klettert Hoffenheim auf den 9. Tabellenplatz, während Schalke auf dem 17. Rang bleibt.

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