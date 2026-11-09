Überfall auf Telekom-Shop: Zwei Männer in Marktredwitz verletzt

Ein unbekannter Mann hat am Samstagnachmittag einen Telekom-Shop im Kösseine-Einkaufs-Center in Marktredwitz überfallen. Er setzte Pfefferspray ein, entwendete mehrere hochwertige Mobiltelefone und flüchtete.

Der Mann betrat den Shop im ersten Obergeschoss kurz nach 16.30 Uhr und sprühte einem Mitarbeiter unvermittelt ins Gesicht. Anschließend riss er mehrere ausgestellte Mobiltelefone aus ihrer Verankerung und flüchtete über die Brücke in Richtung Parkhaus. Der Entwendungsschaden liegt im hohen vierstelligen Bereich.

Der Mitarbeiter und ein 22-Jähriger, der sich ebenfalls im Laden aufhielt, erlitten Haut- und Augenreizungen. Der Rettungsdienst versorgte die beiden leicht verletzten Männer vor Ort.

Polizei sucht Hinweise zum Tatverdächtigen

Der Tatverdächtige ist etwa 40 Jahre alt, rund 185 Zentimeter groß und kräftig gebaut. Er hat einen grau melierten Bart und trug eine rote Jogginghose, eine dunkle Winterjacke, schwarze Schuhe sowie eine helle Strickmütze.

Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Kösseine-Einkaufs-Center gemacht haben oder Hinweise zum Tatverdächtigen beziehungsweise zum Verbleib der entwendeten Mobiltelefone geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09281/704-0 zu melden.

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