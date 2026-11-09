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Todesschütze von Krakau im Krankenhaus gestorben

Todesschütze von Krakau im Krankenhaus gestorben
Polizeieinsatz in Krakau am 07.11.2026, Kai Jane/Zuma/ddp via dts Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
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Der Todesschütze von Krakau ist tot. Er sei am Montagmorgen im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen, teilte die Polizei mit.

Der Mann hatte am Samstagnachmittag in der Krakauer Innenstadt aus einem Auto heraus das Feuer eröffnet und dabei vier Frauen und zwei Männer erschossen und mindestens 15 weitere Menschen verletzt. Der schwer bewaffnete Täter wurde von der Polizei gestoppt. Am Wohnort des 24 Jahre alten Täters waren später die Leichen von drei weiteren Personen gefunden worden. Dabei handelte es sich nach Polizeiangaben um seine Eltern sowie seine 21-jährige Schwester.

Die Ermittler gehen von einem Einzeltäter aus. Polens Innenminister Marcin Kierwinski sprach von einem möglichen rechtsextremen Motiv.

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