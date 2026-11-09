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Dax springt am Mittag wieder über 26.000er-Marke

Dax springt am Mittag wieder über 26.000er-Marke
Anzeigetafel in der Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
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1 Minuten Lesezeit

Der Dax ist am Montag nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag weiter in den grünen Bereich vorgerückt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 26.065 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 1,0 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Commerzbank, Infineon und Airbus, am Ende Hochtief, Siemens Healthineers und FMC.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmittag stärker: Ein Euro kostete 1,1195 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8933 Euro zu haben.

Der Goldpreis konnte profitieren, am Mittag wurden für eine Feinunze 4.100 US-Dollar gezahlt (+0,7 Prozent). Das entspricht einem Preis von 117,74 Euro pro Gramm.

Mehr zum Thema: Dax startet im Plus – Anleger lassen Midterms hinter sich · Dax lässt deutlich nach – Siemens Energy und Hochtief gefragt

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