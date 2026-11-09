Gesuchter 40-Jähriger spuckt Zugbegleiter in Buchloe an

Ein 40-jähriger russischer Staatsangehöriger ist nach einem Vorfall in einem EuroCity in Buchloe festgenommen und am Samstag in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert worden.

Reisender ohne Ticket und Ausweispapiere

Am Freitagnachmittag, 6. November, stellte der Zugbegleiter eines EuroCity auf der Strecke von Zürich nach München bei einer Kontrolle einen Reisenden ohne Fahrschein und Ausweispapiere fest. Während bayerische Polizisten den Sachverhalt im Zug aufnahmen, spuckte der Mann dem Bahnmitarbeiter ins Gesicht.

Anschließend übergaben die Beamten der Polizeiinspektion Buchloe den Mann zuständigkeitshalber an die Bundespolizeiinspektion Kempten. Bei der Überprüfung seiner Fingerabdrücke stellten die Bundespolizisten fest, dass gegen ihn ein Sicherungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Traunstein wegen des Vorwurfs des Raubes vorlag. Der 40-Jährige war der Hauptverhandlung am 8. Oktober unentschuldigt ferngeblieben.

Vorführung beim Amtsgericht Rosenheim

Der Mann erhielt außerdem Anzeigen wegen Körperverletzung, unerlaubter Einreise und unerlaubten Aufenthalts sowie wegen Erschleichens von Leistungen. Am Samstagvormittag führten ihn die Bundespolizisten beim Amtsgericht Rosenheim vor. Danach wurde er in die Justizvollzugsanstalt Mühldorf am Inn eingeliefert.

Die Beamten informierten zudem das zuständige Ausländeramt über den Fall und den Verbleib des Mannes. Gegen ihn war bereits die Abschiebung angedroht worden.

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