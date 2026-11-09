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Vereidigung des künftigen Staatsoberhaupts am 19. März 2027 geplant

Vereidigung des künftigen Staatsoberhaupts am 19. März 2027 geplant
Bundespräsidialamt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
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Die gewählte Bundespräsidentin oder der gewählte Bundespräsident soll am 19. März 2027 vereidigt werden. Das berichtet der “Tagesspiegel” unter Berufung auf einen Sprecher des Bundestages.

Dafür ist, wie vom Grundgesetz vorgeschrieben, eine gemeinsame Sitzung von Bundestag und Bundesrat geplant. Die Amtszeit von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier endet am 18. März 2027. Die Amtszeit seiner Nachfolge, aller Voraussicht nach Ilse Aigner (CSU), beginnt damit am Tag danach.

Das gewählte Staatsoberhaupt leistet zum Amtsantritt vor den versammelten Mitgliedern des Bundestages und des Bundesrates folgenden Eid: “Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe.” Der Eid kann auch ohne religiöse Beteuerung geleistet werden.

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