Augsburger Stadtmarkt: Frauen stehlen Geldbeutel mit Bargeld

Zwei bislang unbekannte Frauen haben am Samstag am Augsburger Stadtmarkt einen Geldbeutel mit Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich gestohlen.

Die 70-jährige Frau reinigte am 7. November 2026 gegen 16.45 Uhr zum Ladenschluss die Verkaufsfläche an einem Verkaufsstand in der Fuggerstraße. Dabei sprachen die beiden Frauen sie an.

Während eine der Unbekannten das Gespräch führte, entwendete die zweite Frau den Geldbeutel unbemerkt vom Tresen. Anschließend entfernten sich beide in unbekannte Richtung. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls gegen die bislang unbekannten Frauen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

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