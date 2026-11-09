Landsberg: Unbekannter verletzt 28-Jährigen mit Schreckschusswaffe

Am Landsberger Hauptplatz ist ein 28-Jähriger in der Nacht von Samstag auf Sonntag leicht verletzt worden. Ein unbekannter Mann schlug ihm mit einer Schreckschusswaffe ins Gesicht.

Angriff am Hauptplatz

Der Vorfall ereignete sich gegen 2.15 Uhr. Nach Angaben der Polizei ging zunächst eine unbekannte Frau mit Händen und Füßen auf den Mann aus dem nördlichen Landkreis Landsberg los. Ihr ebenfalls unbekannter Begleiter feuerte zweimal mit einer Schreckschusswaffe in Richtung des 28-Jährigen, traf ihn dabei jedoch nicht. Anschließend schlug er ihm mit der Waffe ins Gesicht und verletzte ihn leicht.

Die beiden Unbekannten flüchteten unerkannt. Die Polizeiinspektion Landsberg am Lech bittet unter der Telefonnummer 08191/9320 um sachdienliche Hinweise.

Unfall beim Spurwechsel in Fuchstal

In Fuchstal kam es am 8. November gegen 16.35 Uhr außerdem zu einem Unfall beim Spurwechsel. Ein 49-Jähriger aus Unterdießen ordnete sich auf der Kreisstraße von Fuchstal in Richtung Lechmühlen an der Auffahrt zur B 17 auf der Linksabbiegespur ein. Weil er geradeaus fahren wollte, wechselte er die Spur. Dabei kollidierte er mit einer 64-Jährigen aus Fuchstal, die in gleicher Richtung geradeaus fuhr. Verletzt wurde niemand.

Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass sich der 49-Jährige unerlaubt in Deutschland aufhält. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

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