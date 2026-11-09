Flughafen Frankfurt: Weiterer Tatverdächtiger festgenommen

Im Zusammenhang mit dem versuchten Tötungsdelikt in Postbauer-Heng ist ein weiterer dringend tatverdächtiger Mann festgenommen worden. Gegen ihn lag ein internationaler Haftbefehl vor.

Die Festnahme erfolgte am Donnerstag, 24. September 2026, am Flughafen Frankfurt. Anschließend wurde der Mann nach Bayern überstellt und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Damit befinden sich inzwischen insgesamt fünf Tatverdächtige aus dem Ermittlungsverfahren in Haft.

Das Verfahren betrifft das versuchte Tötungsdelikt vom 8. Oktober 2025 in einem Gewerbegebiet in Postbauer-Heng im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz. Bereits im Juni 2026 waren bei umfangreichen Durchsuchungs- und Festnahmemaßnahmen mehrere Tatverdächtige festgenommen worden.

Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth weiter zu den Hintergründen des versuchten Tötungsdelikts und zur Beteiligung der festgenommenen und inhaftierten Tatverdächtigen.

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