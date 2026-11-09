Terrasse und Garten: Den nächsten Sommer schon im Herbst vorbereiten

Wenn die Tage kürzer werden, geraten Terrasse und Garten oft aus dem Blickfeld. Dabei ist der Herbst der ideale Zeitpunkt, um den Außenbereich neu zu betrachten und ihn gezielt auf die kommende Saison vorzubereiten. Der vergangene Sommer hat beispielsweise gezeigt, wo schattige Rückzugsorte fehlten, sich Regenwasser staute oder Pflanzen nicht wie erhofft gediehen. Aus diesen Erfahrungen lassen sich wertvolle Erkenntnisse für die Gartengestaltung gewinnen. Viele Verbesserungen können bereits jetzt geplant und manche sogar direkt umgesetzt werden.

Vom Sommer lernen: Was im Außenbereich wirklich fehlt

Bevor neue Möbel, Pflanzen oder Bodenbeläge angeschafft werden, empfiehlt sich eine gründliche Bestandsaufnahme. Gerade in den warmen Monaten zeigt sich, wo Terrasse und Garten ihre Schwachstellen haben. Vielleicht war der Essplatz mittags der prallen Sonne ausgesetzt, während in der gemütlichen Sitzecke abends das Licht fehlte. Oder der Weg zum Gartenhaus führte regelmäßig über eine feuchte, aufgeweichte Rasenfläche. All diese Aspekte spielen bei einer Neugestaltung eine Rolle.

Eine einfache Skizze erleichtert die Planung. Darauf lassen sich Sitzbereiche, Laufwege, Wasseranschlüsse und bestehende Beete festhalten. Idealerweise sollten sogar der Sonnenverlauf und die vorherrschende Windrichtung berücksichtigt werden. Wer größere Veränderungen plant, nimmt am besten auch die Übergänge zwischen Haus, Terrasse und Garten genauer unter die Lupe. Schon einzelne Stufen können im Alltag hinderlich sein, während zu schmale Durchgänge den Transport von Möbeln oder Gartengeräten erschweren.

Bei umfangreicheren Vorhaben gilt es, Budget, Arbeitsaufwand und mögliche Genehmigungspflichten frühzeitig zu klären. Aber es müssen nicht immer aufwendige Umbauten sein: Oft reichen bereits kleine Veränderungen, etwa ein geschickt verlegter Sitzplatz oder ein befestigter Gartenweg, um den Außenbereich deutlich komfortabler und funktionaler zu gestalten.

Schatten und Aufenthaltskomfort rechtzeitig durchdenken

Ein angenehmer Terrassenplatz zeichnet sich nicht nur durch bequeme Möbel aus. Ebenso entscheidend ist, wie stark sich die Fläche im Tagesverlauf aufheizt und ob bei Bedarf ausreichend Schatten zur Verfügung steht. Besonders auf nach Süden oder Westen ausgerichteten Terrassen kann die intensive Nachmittagssonne den Aufenthalt im Sommer unangenehm machen. Daher lohnt es sich, bereits bei der Planung im Herbst den Sonnenverlauf und die Ausrichtung der Sitzbereiche zu berücksichtigen. Für offene Flächen bietet beispielsweise eine Markise für Terrassen eine flexible Möglichkeit, Ess- und Ruheplätze vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Je nach Witterung und örtlichen Gegebenheiten können beschattete Bereiche tagsüber deutlich kühler bleiben. Temperaturunterschiede von bis zu 10 °C sind die Regel. Angesichts zunehmend heißer Sommer kann eine durchdachte Beschattung daher eine lohnende Investition in den Wohnkomfort sein.

Vor der Auswahl sollte geklärt werden, wie groß die zu beschattende Fläche sein muss und zu welchen Tageszeiten Schutz benötigt wird. Reicht der Schatten beispielsweise nur bis zum Esstisch, bleiben angrenzende Sitzplätze eventuell weiterhin der Sonne ausgesetzt. Bei wandmontierten Markisen spielen außerdem die Beschaffenheit des Untergrunds und eine fachgerechte Befestigung eine wichtige Rolle. Auch Fenster, Türen und Dachüberstände müssen bei der Montage berücksichtigt werden.

Ein zusätzlicher Vorteil ergibt sich für das Raumklima im Haus. Werden angrenzende Fenster durch eine außenliegende Beschattung vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt, gelangt weniger Sonnenwärme in die Innenräume.

Beläge, Möbel und Wasseranschlüsse vor Frost schützen

Bevor die kalte Jahreszeit Einzug hält, lohnt sich eine gründliche Kontrolle der Terrassenflächen. Feuchtes Laub, Algen und verschmutzte Fugen können die Oberflächen rutschig machen und sollten daher rechtzeitig entfernt werden. Für die Reinigung genügen häufig schon Besen, Bürste und Wasser. Beim Einsatz eines Hochdruckreinigers ist hingegen Vorsicht geboten: Empfindliche Natursteine und bestimmte beschichtete Terrassenplatten können durch den hohen Wasserdruck beschädigt werden. Auch Fugenmaterial kann sich dabei lösen. Deshalb sollte die Reinigungsmethode stets auf den jeweiligen Bodenbelag abgestimmt sein.

Bei dieser Gelegenheit lassen sich auch kleinere Schäden erkennen, etwa lockere Terrassenplatten, beschädigte Holzdielen oder Bereiche, in denen Regenwasser nicht richtig abfließt. Wer solche Mängel noch vor dem Winter behebt, kann verhindern, dass Frost und Feuchtigkeit die Schäden vergrößern und im Frühjahr aufwendigere Reparaturen notwendig werden.

Neben den Bodenflächen benötigt auch die bewegliche Gartenausstattung etwas Aufmerksamkeit. Polster und textile Auflagen sollten trocken und gut belüftet gelagert werden, um Schimmel und Stockflecken vorzubeugen. Gartenmöbel werden vor dem Einlagern gründlich gereinigt und je nach Material mit einem geeigneten Schutz versehen. Bei Abdeckungen ist darauf zu achten, dass sich darunter keine Feuchtigkeit staut, da vollständig luftdichte Hüllen die Bildung von Kondenswasser begünstigen können.

Besonders wichtig ist außerdem der Frostschutz für Wasseranschlüsse und Bewässerungssysteme. Außenwasserhähne, Gartenschläuche und frostgefährdete Leitungen sollten rechtzeitig abgesperrt und entleert werden, da sich gefrierendes Wasser ausdehnt und Schäden verursachen kann. Auch Regentonnen und geschlossene Wassersammelsysteme müssen entsprechend ihrer Bauweise winterfest gemacht werden. Bei herkömmlichen, nicht frostsicheren Regentonnen empfiehlt es sich, das Wasser vollständig abzulassen und den Zulauf zu kontrollieren. Für fest installierte Systeme sind die jeweiligen Herstellerangaben maßgeblich.

Mit Herbstpflanzungen den Grundstein für das Frühjahr legen

Für viele winterharte Stauden und Gehölze ist der Herbst eine gute Pflanzzeit. Der Boden speichert häufig noch Wärme, während kühlere Luft und Niederschläge das Anwachsen erleichtern. Wurzeln können sich entwickeln, bevor im Frühjahr das stärkere Wachstum oberhalb der Erde einsetzt. Entscheidend bleiben jedoch Standort und Witterung: Bei gefrorenem oder stark vernässtem Boden sollte nicht gepflanzt werden. Frostempfindlichere Arten erhalten meist erst im Frühjahr ihren Platz. Bei der Auswahl helfen zudem die Erfahrungen des vergangenen Sommers. Wer regelmäßig trockene Beete hatte, kann künftig stärker auf standortgerechte Pflanzen mit geringerem Wasserbedarf achten.

Auch die nächste Blütensaison beginnt teilweise schon jetzt. Krokusse, Narzissen und viele Tulpen gehören im Herbst in die Erde; je nach Wetter kann das bis in den November hinein möglich sein. Als Orientierung dient bei zahlreichen Blumenzwiebeln eine Pflanztiefe von ungefähr der doppelten Zwiebelhöhe. Wichtig ist ein durchlässiger Boden, denn Staunässe begünstigt Fäulnis. Bei neuen Beeten lohnt außerdem ein Blick auf die Bodenstruktur. Eine schützende Bepflanzung oder geeignete Gründüngung hält die Oberfläche bedeckt und mindert das Risiko, dass Nährstoffe über den Winter ausgewaschen werden. Gut vorbereitete Flächen sparen später Arbeit und lassen den Garten früh lebendig wirken.