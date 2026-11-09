Polizeibericht Augsburg und Region vom 9. November 2026

Die Polizei berichtet über aktuelle Vorfälle aus Augsburg und der Region.

Polizei ermittelt nach Diebstahl

Innenstadt – Am Samstag (07.11.2026) gegen 16.45 Uhr wurde an einem Verkaufsstand am Stadtmarkt in der Fuggerstraße Bargeld entwendet. Zwei bislang unbekannte Frauen sprachen eine 70-jährige Frau zum Ladenschluss an, während diese die Verkaufsfläche reinigte. Während eine der Täterinnen das Gespräch führte, entwendete die zweite Frau unbemerkt einen Geldbeutel mit Bargeld in einem niedrigen vierstelligen Bereich vom Tresen. Die bislang unbekannten Täterinnen entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen zwei bislang unbekannte Täterinnen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen. Die 70-jährige Frau besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Polizei ermittelt nach Trunkenheitsfahrten

Innenstadt – Am Sonntag (08.11.2026) gegen 04.00 Uhr verunfallte ein 23-jähriger Mann mit seinem Fahrrad in der Langenmantelstraße. Nach einem Sturz mit dem Fahrrad konnte der 23 -Jährige mit deutlichem Alkoholgeruch angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,6 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme. Der Mann verblieb zur weiteren Behandlung aufgrund seiner Verletzungen im Krankenhaus. Der 23-jährige Mann besitzt die bosnisch-herzegowinische Staatsangehörigkeit. Haunstetten – Am Samstag (07.11.2026) gegen 00.30 Uhr war ein 23-jähriger Mann in der Haunstetter Straße alkoholisiert unterwegs. Ein Autofahrer beobachtete den Mann, der Schlangenlinien fuhr. Bei einer Kontrolle stellten die Beamten einen Atemalkoholwert von knapp 1,6 Promille fest. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme. Der 23-jährige Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. Innenstadt – Am Samstag (07.11.2026) gegen 02.00 Uhr stürzte ein 57-jähriger Mann in der Lechhauser Straße mit einem E-Scooter. Der Mann stürzte auf dem Gehweg. Die Beamten stellten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,2 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme. Der E-Scooter wurde sichergestellt. Der 57-jährige Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. Innenstadt – Am Sonntag (08.11.2026) gegen 04.45 Uhr wurde ein 34-jähriger Mann in der Hermannstraße kontrolliert. Der Mann fuhr mit einem E-Scooter unterwegs. Bei der Kontrolle stellten die Beamten einen Atemalkoholwert von knapp 1,8 Promille fest. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Der 34-jährige Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. Die Polizei ermittelt in allen Fällen wegen Trunkenheit im Verkehr.

Polizei ermittelt nach Betrugsversuch

Stadtgebiet Augsburg – Am Samstag (06.11.2026) gegen 15.45 Uhr wurde ein 60- jähriger Mann Opfer eines Betrugsversuchs. Eine Frau gab sich am Telefon als Bankmitarbeiterin aus. Sie wollte den Mann über angebliche Kreditpapiere informieren. Der Mann bemerkte die Täuschung und beendete das Gespräch. Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs gegen eine bislang unbekannte Täterin. Bei den sogenannten Schockanrufen bringen Täter Seniorinnen und Senioren durch verschiedenste Maschen und dem Aufbauen von Ängsten dazu, Bargeld oder andere Vermögenswerte zu übergeben. Mit der Präventionskampagne #NMMO möchte die Bayerische Polizei alle Seniorinnen und Senioren noch besser vor Telefonbetrügern schützen. Die Polizei gibt deshalb unter anderem folgende Tipps: • Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. • Übergeben Sie nie Geld an unbekannte Personen. • Überprüfen sie Angaben persönlich durch telefonische Nachfrage bei der Behörde oder den jeweiligen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Telefonnummer. • Suchen Sie die Telefonnummer der jeweiligen Behörde selbst heraus. • Lassen Sie niemals unbekannte Personen in Ihre Wohnung. • Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den polizeilichen Notruf 110. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter folgenden Links: https://www.polizei.bayern.de/nmmo https://www.polizei-beratung.de/themen-und- tipps/betrug/enkeltrick

Polizei ermittelt nach illegalem Autorennen

Göggingen / B 17 in Richtung Norden – Am Freitag (06.11.2026), gegen 21.00 Uhr, war ein 24-Jähriger auf der B17 in Fahrtrichtung Norden mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Die VPI Augsburg kontrollierte den Mann. Aufgrund des Fahrverhaltens besteht der Verdacht auf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen. Der Führerschein wurde vor Ort sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegen den 24- Jährigen. Der 24-jährige Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Polizei ermittelt nach Widerstand

Oberhausen – Am Freitag (06.11.2026) gegen 22.45 Uhr kam es in der Eschenhofstraße zu einem Einsatz der Polizei. Eine 17-jährige Frau befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand. Während der polizeilichen Maßnahmen leistete sie Widerstand und verletzte dabei zwei Polizeibeamte leicht. Die Beamten mussten die junge Frau fixieren und verbrachten die 17-Jährige in ein entsprechendes Krankenhaus Die Polizei ermittelt nun wegen Beleidigung, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gegen die 17-Jährige. Die 17-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Polizeimeldungen aus den Landkreisen Augsburg, Aichach Friedberg, Dillingen u. Donau-Ries

Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

B 17 / Leitershofen / FR Norden – Am Freitag (05.11.2026) gegen 09.20 Uhr kam es auf der B 17 zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte beim Überholen das Auto einer 37- Jährigen. Der Fahrer des verursachenden Autos entfernte sich anschließend vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen einen bislang unbekannten Täter. Die 37-jährige Frau besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. Hinweise nimmt die Autobahnpolizeistation Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1910 entgegen.

Polizei ermittelt nach Fahrt ohne Fahrerlaubnis

BAB 8 / Zusmarshausen / FR Stuttgart – Am Sonntag (08.11.2026) gegen 17.00 Uhr kontrollierte die Polizei einen 38-jährigen Autofahrer auf der A 8 in Richtung Stuttgart. Der Mann fuhr ohne gültige Fahrerlaubnis. Zudem stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei ihm fest. Ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf THC. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 38-Jährigen. Der 38-jährige Mann besitzt die bosnisch-herzegowinische Staatsangehörigkeit.