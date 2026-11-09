Augsburger Christkindlesmarkt bekommt 19 neue Stahlbarrieren

Am Rathausplatz in Augsburg sind 19 neue Stahlblöcke für den Christkindlesmarkt eingetroffen. Sie sollen die Innenstadt bei Veranstaltungen vor Angriffen mit Autos oder Lastwagen schützen und die mobilen Poller ersetzen.

Die anthrazitfarbenen Barrieren sind jeweils zehn Tonnen schwer, 2,60 Meter lang und 1,20 Meter hoch. Sie werden an der Kante zwischen Rathausplatz und Maximilianstraße aufgestellt, begrünt und mit dem Augsburger Stadtwappen gestaltet. Die Stadt legt nach eigenen Angaben Wert auf eine ansprechende Optik.

Für die neuen Sicherheitsanlagen werden rund 800.000 Euro veranschlagt. Die Stadt Augsburg begründet die Ausgabe mit dem langfristigen Schutz der Innenstadt und will die Stahlblöcke auch bei weiteren Großveranstaltungen einsetzen, etwa beim Faschingstreiben oder den Augsburger Sommernächten.

Für den öffentlichen Nahverkehr gibt es während des Christkindlesmarkts Einschränkungen: Stadtauswärts halten die Straßenbahnlinien 1 und 2 weiterhin am Rathausplatz. In Richtung Moritzplatz wird die Haltestelle Rathausplatz vorübergehend nicht angefahren; Fahrgäste müssen auf die etwa 200 Meter entfernte Haltestelle Moritzplatz ausweichen.