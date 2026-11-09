Augsburger Boule-Club schafft Aufstieg in die Bundesliga

Großer Erfolg für den Augsburger Boule-Club: Nach einer herausragenden Saison 2026 hat sich die erste Mannschaft den Aufstieg in die Bundesliga gesichert. Bei der Aufstiegsrunde in Saarbrücken-Gersweiler überzeugten die Augsburger mit sieben Siegen aus neun Begegnungen und spielen damit 2027 in der höchsten deutschen Spielklasse.

Der Augsburger Boule-Club (ABC) hat seine bislang äußerst erfolgreiche Saison mit dem größten sportlichen Erfolg des Jahres gekrönt. Am 7. und 8. November trafen in Saarbrücken-Gersweiler die zehn Landesliga-Meister zur Aufstiegsrunde in die Boule-Bundesliga aufeinander. Dabei setzte sich das Augsburger Team gegen starke Konkurrenz durch und belegte mit sieben Erfolgen aus neun Partien den zweiten Platz hinter dem PC Hanweiler. Damit steht fest: Der Augsburger Boule-Club spielt 2027 in der Bundesliga.

Landesmeisterschaft als Grundstein für den Aufstieg

Bereits während der Saison hatte der Verein mit zahlreichen Erfolgen auf sich aufmerksam gemacht. Die erste Mannschaft sicherte sich am 26. September die Landesmeisterschaft und damit die Teilnahmeberechtigung an der Bundesliga-Aufstiegsrunde. Auch die zweite Mannschaft zeigte eine starke Entwicklung. Nach dem Aufstieg bis in die Landesliga Süd erreichte sie dort einen beachtlichen fünften Tabellenplatz.

Der Weg zum Erfolg verlief allerdings nicht ohne Rückschläge. Mitte September musste sich der ABC in der Pokalrunde der SG Pétanque München geschlagen geben. Gegen den Bayerischen Meister von 2025 waren die Augsburger chancenlos. Die Niederlage verdeutlichte, wie hoch das Leistungsniveau an der Spitze ist.

Umso bemerkenswerter fiel die Leistung bei der Aufstiegsrunde aus. Obwohl sich der Verein im Vorfeld nur Außenseiterchancen ausgerechnet hatte, bewies die Mannschaft, dass sie auch gegen andere Spitzenmannschaften bestehen kann.

Zahlreiche bayerische Meistertitel für Augsburger Spieler

Neben dem Mannschaftserfolg konnte der Augsburger Boule-Club 2026 auch bei Einzel- und Teamwettbewerben zahlreiche Podestplätze feiern.

Im Doublette-Mix sicherte sich Thawatchai Phophan den bayerischen Meistertitel. Karen Simmelbauer-Ott und Christian Ott erreichten in dieser Disziplin den zweiten Platz. Im Triplette der Damen standen Karen Simmelbauer-Ott und Annette Podiwin ebenfalls auf dem zweiten Platz.

Besonders erfolgreich verlief auch der Seniorenwettbewerb im Doublette: Egor Rudyk und Simon Zuschlag holten den ersten Platz. Für Rudyk war es bereits der zweite Titelgewinn. Im Präzisionsschießen, dem sogenannten „Tir de Précision“, gewann Kittiong Boonwatt ebenfalls die bayerische Meisterschaft.

Hinzu kamen zahlreiche weitere gute Platzierungen bei verschiedenen Turnieren, die das erfolgreiche Gesamtbild des Vereins abrunden.

Bundesliga 2027 wird zur großen Herausforderung

Mit dem Aufstieg beginnt für den Augsburger Boule-Club nun ein neues Kapitel. In der Bundesliga warten künftig die besten Mannschaften Deutschlands. Trotz der Euphorie über den historischen Erfolg bleibt der Verein realistisch und ist sich der sportlichen und organisatorischen Herausforderungen bewusst.

Die Leistungen bei der Aufstiegsrunde haben jedoch gezeigt, dass die Augsburger durchaus mit starken Gegnern mithalten können. Neben der sportlichen Vorbereitung wird es nun auch darum gehen, geeignete Förderer und Unterstützer zu gewinnen. Ohne zusätzliche finanzielle Unterstützung dürfte die kommende Bundesligasaison für den Verein nur schwer zu stemmen sein.

Weitere Informationen zum Augsburger Boule-Club gibt es unter boule-augsburg.de.