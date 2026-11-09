ERC Sonthofen bleibt nach 5:1 gegen Türkheim Tabellenführer

Mit 5:1 gegen den ESV Türkheim hat der ERC Sonthofen am Sonntagabend vor 914 Zuschauern die Tabellenspitze behauptet. David Mische erzielte dabei vier Treffer.

Mische brachte die Gastgeber in der vierten Minute in Führung. Josef Slavicek und Ondrej Havlicek bereiteten den Treffer vor. Trotz weiterer Chancen blieb es zunächst beim 1:0, ehe Mische in der 19. Minute im Powerplay nach Zuspiel von Filip Krzak erneut traf.

Im zweiten Drittel erhöhte Ondrej Havlicek nach Vorlage von Josef Slavicek auf 3:0 (25. Minute). Nur eine Minute später verkürzte Florian Döring für Türkheim. In einer kampfbetonten Phase mit jeweils zwei Strafminuten auf beiden Seiten stellte Mische in der 35. Minute den alten Abstand wieder her – erneut nach Zuspiel von Slavicek.

David Mische erzielt vier Treffer

Das Schlussdrittel verlief zunächst umkämpft und weniger spektakulär. Die Sonthofener Torhüter Calvin Stadelmann und Felix Ottenbreit wechselten ihre Positionen; ab der 40. Minute konnte Ottenbreit sein Können unter Beweis stellen. In der 46. Minute bereiteten Filip Krzak und Josef Slavicek den fünften Treffer vor. Mische erzielte damit seinen vierten Treffer des Abends und den 5:1-Endstand.

Für das Trainergespann Vladimir Kames und Helmut Wahl war es der zweite Sieg an diesem Wochenende. „Die Jungs haben die geforderten sechs Punkte eingefahren und das Publikum hat uns super unterstützt. Besser geht es nicht“, sagte Wahl.

Als Tabellenführer richtet der ERC Sonthofen den Blick bereits auf die kommenden Spiele und das Ziel, die Playoffs zu erreichen. Dabei hofft der Verein auch auf die Rückkehr verletzter Leistungsträger.

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