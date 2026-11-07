EHC Königsbrunn siegt 7:1 beim ESV Burgau

Der EHC Königsbrunn hat sein erstes Spiel mit dem neuen Trainerduo Matthias Forster und Pascal Rentel beim ESV Burgau mit 7:1 gewonnen und damit drei wichtige Punkte im Kampf um die vorderen Tabellenplätze geholt.

Kurz vor dem Eröffnungsbully gab der EHC bekannt, dass Maxi Helling nicht mehr zum Trainerteam gehört. Matthias Forster übernahm als Cheftrainer, Pascal Rentel steht ihm als Co-Trainer zur Seite. In Burgau musste Königsbrunn auf Marco Sternheimer und den gesperrten David Farny verzichten. Im Tor begann Nico Hetzel, Stefan Vajs war als Ersatzkeeper dabei.

Königsbrunn legt im ersten Drittel vor

Die Gäste erwischten einen starken Start. Nach 13 Sekunden im ersten Powerplay bediente Tim Bullnheimer den freistehenden Peter Brückner, der in der dritten Minute zum 1:0 traf. In der 13. Minute erhöhte Markgraf nach Zuspiel von Tobi Baader auf 2:0. Drei Minuten später verwertete Tobias Baader einen Abpraller zum dritten Treffer. Torhüter Nico Hetzel hielt seinen Kasten im ersten Drittel sauber.

Auch im Mittelabschnitt blieb der EHC zunächst spielbestimmend. Niklas Länger erzielte in der 29. Minute im Überzahlspiel das 4:0, ehe Peter Brückner nach Vorarbeit von Stefan Rodrigues in der 31. Minute auf 5:0 stellte. In der 36. Minute erhielt Kilian Steinmann eine Spieldauerdisziplinarstrafe und musste vorzeitig vom Eis. Dadurch überstand Königsbrunn fast sieben Minuten in Unterzahl, ohne den Vorsprung einzubüßen. Steinmann wird damit im Spiel am Sonntag gegen Landsberg fehlen.

Weitere Treffer im Schlussdrittel

Nach der Pause musste der EHC noch rund fünf Minuten in Unterzahl spielen, blieb dabei aber ohne Gegentor. In der 48. Minute verwertete Steffen Tölzer ein Zuspiel von Tim Bullnheimer per Direktabnahme zum 6:0. Burgau kam eine Minute später durch Kaschner zum Ehrentreffer, doch Anton Seidel stellte in der 57. Minute nach Vorlage von Niklas Länger den 7:1-Endstand her.

In der Partie wurden 968 Zuschauer gezählt. Burgau erhielt acht Strafminuten, Königsbrunn 31, darunter die Spieldauerstrafe gegen Steinmann.

Forster lobt Auswärtsspiel des EHC

Matthias Forster sagte nach dem Spiel: „Ich bin rundum zufrieden, es war ein sehr, sehr smartes Auswärtsspiel von den Jungs. Bei Fünf gegen Fünf haben wir uns zahlreiche Chancen herausgearbeitet. Unsere Special Teams haben ebenfalls gezündet, sowohl das Powerplay als auch das Penalty-Killing. Ein entscheidender Faktor war, wie gut und kompakt wir über die gesamte Eisfläche verteilt verteidigt haben. Das hat die Mannschaft konsequent gezeigt.“