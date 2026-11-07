Feuer zerstört Wohnung und greift auf Dachstuhl über

Ein Feuer hat am frühen Samstagmorgen in Bad Aibling eine Wohnung zerstört und auf den Dachstuhl eines Mehrparteienhauses übergegriffen. Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten leicht verletzt.

Brand breitet sich von Balkon aus

Der Brand brach am 7. November 2026 kurz nach 5 Uhr auf einem Balkon im zweiten Obergeschoss eines Mehrparteienhauses in der Karl-Wagner-Straße aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte das Feuer bereits auf die zugehörige Wohnung und den Dachstuhl übergegriffen. Die meisten Bewohner hatten das Gebäude selbstständig verlassen, die übrigen wurden von der Polizei evakuiert.

Rund 70 Helfer der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren bekämpften den Brand auch von Drehleitern aus. Kurz nach 8 Uhr war das Feuer weitestgehend gelöscht. Anschließend suchten die Einsatzkräfte noch nach Glutnestern im Bereich des Dachstuhls. Menschen kamen nicht ernsthaft zu Schaden. Ein Feuerwehrmann verletzte sich bei den Löscharbeiten leicht und wurde vom Rettungsdienst vor Ort behandelt.

Brandursache noch ungeklärt

Zur Betreuung der Bewohner und Einsatzkräfte waren außerdem der Leiter der psychosozialen Notfallversorgung sowie Helfer des Kriseninterventionsdienstes des Bayerischen Roten Kreuzes im Einsatz. Der Sachschaden wird derzeit auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die ersten Maßnahmen am Brandort übernahm die Polizeiinspektion Bad Aibling. Danach führten Ermittler des Kriminaldauerdienstes der Kriminalpolizei Rosenheim die Untersuchungen weiter. Zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden; die Ermittlungen stehen nach Polizeiangaben erst am Anfang.

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